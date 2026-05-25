Sanzioni disciplinari e smartphone 10 documenti in arrivo per la gestione a scuola | modifiche PTOF circolari relazioni e note tecniche regolamento d’istituto

Nei prossimi giorni arriveranno dieci documenti ufficiali dedicati alla disciplina sull’uso degli smartphone nelle scuole. Tra i materiali ci saranno modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, circolari, relazioni tecniche e regolamenti d’istituto aggiornati. Verranno pubblicati anche modelli di documenti scaricabili per facilitare l’applicazione delle nuove regole e la gestione delle sanzioni disciplinari legate all’uso dei dispositivi digitali da parte degli studenti.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Tutti i vantaggi Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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