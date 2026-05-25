Sanzioni disciplinari e smartphone 10 documenti in arrivo per la gestione a scuola | modifiche PTOF circolari relazioni e note tecniche regolamento d’istituto

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nei prossimi giorni arriveranno dieci documenti ufficiali dedicati alla disciplina sull’uso degli smartphone nelle scuole. Tra i materiali ci saranno modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, circolari, relazioni tecniche e regolamenti d’istituto aggiornati. Verranno pubblicati anche modelli di documenti scaricabili per facilitare l’applicazione delle nuove regole e la gestione delle sanzioni disciplinari legate all’uso dei dispositivi digitali da parte degli studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nei prossimi giorni saranno pubblicati una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Tutti i vantaggi Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Scuola, stop ai cellulari in classe: arriva la circolare del Ministero. Ma sei studenti su sette lo usano; Docenti aggrediti a Parma da un gruppo di giovani, il video finisce sui social: il ministro Valditara si sta occupando della vicenda; Libano, sfregio alla statua di Gesù: l'Idf punisce il soldato con un mese di carcere; Suicidio a 12 anni, i genitori accusano TikTok e Meta: Gli algoritmi hanno assecondato le sue ricerche ossessive. Scatta la denuncia.

Scuola, stop agli smartphone in classe: ora si rischia la sospensione. Gli istituti decidono le sanzioniSmartphone al bando tra gli studenti, da quest’anno non possono essere utilizzati in nessun tipo di scuola, dalle elementari alle superiori. I trasgressori rischiano fino alla sospensione. I ... ilmessaggero.it

Stop agli smartphone in classe, le mosse dei presidi fermani: Sanzioni graduali. Ci saranno dei regolamenti interniFERMO Il ministero vieta l’uso degli smartphone anche nelle superiori: gli istituti devono adeguare i propri regolamenti interni in base alla propria realtà. Un’altra delle incombenze da affrontare ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web