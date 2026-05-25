Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola tutte le guide e i documenti pronti all’uso

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono pronti nuovi documenti e linee guida per le sanzioni disciplinari nelle scuole. Questi strumenti consentono di applicare l’allontanamento dagli insegnamenti attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale, in conformità con la normativa vigente. Le procedure puntano a integrare le sanzioni con pratiche di giustizia riparativa, favorendo modalità alternative alle punizioni tradizionali. I materiali sono disponibili o in fase di distribuzione.

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