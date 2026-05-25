Riesce a stento a parlare Rai panico in diretta | pubblico in ansia per la conduttrice

Notizia in breve

Durante una trasmissione in diretta, la conduttrice ha avuto difficoltà a parlare e ha mostrato segni di disagio, suscitando preoccupazione tra il pubblico. Il suo volto si è contratto e ha avuto bisogno di pause frequenti. L’incidente è avvenuto davanti alle telecamere, senza che ci fossero segnali di problemi di salute pregressi. La produzione ha interrotto momentaneamente la trasmissione, mentre gli spettatori hanno manifestato ansia sui social.