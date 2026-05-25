Sul web si segnala un ritorno di un quiz chiamato Quickfire Quiz 126, che invita i partecipanti a rispondere a 10 domande in 90 secondi. Poco fa è stato annunciato che il quiz è di nuovo disponibile e che si riparte da zero, con l’intenzione di ricominciare tutto da capo. Non sono fornite ulteriori dettagli sulle modalità o sul contenuto delle domande.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Siamo tornati e siamo pronti a rifare tutto da capo. Per gentile concessione di Kwizly abbiamo qualche altro quiz, giusto per tenerti occupato per il resto del tuo tempo seduto in bagno (non preoccuparti, non stiamo giudicando: questo viene da un luogo di comprensione). Puoi nominare tutti i club che hanno raggiunto una finale di Coppa dei Campioni o di Champions League? È un elenco che va dai primi pionieri degli anni ’50 ai colossi dei giorni nostri. Le squadre inglesi hanno avuto la loro giusta dose di miseria europea nel corso degli anni, e vi chiediamo di identificare gli artefici di quel dolore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quickfire Quiz 126: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi?

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