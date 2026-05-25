La puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi su Canale 5 è stata condotta da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’ultima puntata può essere vista seguendo le modalità indicate dal palinsesto del canale. Per maggiori dettagli su orari e modalità di visione, si consiglia di consultare il sito ufficiale o la guida TV. La trasmissione si è concentrata su temi di attualità e intrattenimento.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 25 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 25 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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