Perugia studenti a lezione di judo dalla polizia
Un PalaBarton pieno ha ospitato la cerimonia conclusiva del progetto Sport e Legalità, avviato nel 2023. La iniziativa è stata promossa dalla Questura, dal Comune e dal gruppo sportivo Fiamme Oro, con l’obiettivo di coinvolgere studenti delle scuole elementari del territorio. Durante l’evento, i giovani hanno partecipato a lezioni di judo tenute dalla polizia. La firma del protocollo ha dato il via al progetto, che ha previsto incontri e attività sportive con un focus sulla legalità.
Un PalaBarton pieno per la cerimonia conclusiva del progetto Sport e Legalità, nato nel 2023 con la sottoscrizione, da parte dalla Questura di Perugia, del Comune di Perugia e del gruppo sportivo Fiamme Oro del protocollo per coinvolgere gli studenti delle scuole elementari del comprensorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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