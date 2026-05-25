Perugia studenti a lezione di judo dalla polizia

Notizia in breve

Un PalaBarton pieno ha ospitato la cerimonia conclusiva del progetto Sport e Legalità, avviato nel 2023. La iniziativa è stata promossa dalla Questura, dal Comune e dal gruppo sportivo Fiamme Oro, con l’obiettivo di coinvolgere studenti delle scuole elementari del territorio. Durante l’evento, i giovani hanno partecipato a lezioni di judo tenute dalla polizia. La firma del protocollo ha dato il via al progetto, che ha previsto incontri e attività sportive con un focus sulla legalità.