Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 18 al 24 Maggio 2026

Dal 25 al 31 maggio 2026, la settimana si presenta con transiti planetari che generano tensioni e momenti di stabilità. Le posizioni di alcuni pianeti portano a conflitti e cambiamenti rapidi, mentre altri favoriscono pause e riflessioni. Le influenze si manifestano con alterne situazioni di stress e calma. Non sono previste date specifiche di eventi, ma la settimana si caratterizza per un andamento complesso e variabile.

Transiti della settimana dal 25 al 31 Maggio 2026 La settimana tra il 25 e il 31 maggio 2026 si preannuncia intensa e ricca di contrasti. Il Sole e Mercurio nei Gemelli imprimono velocità ai pensieri e stimolano comunicazione e curiosità. Allo stesso tempo Venere in Cancro rende più sensibili e desiderosi di intimità, mentre Marte in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Maggio al 1 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 2 al 8 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 9 al 15 Giugno 2025. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Oroscopo settimanale: dal 25 al 31 maggio 2026

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