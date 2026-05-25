A giugno 2026, Giove entrerà nel segno del Leone, mentre Chirone tornerà in Toro dopo 49 anni. Questi movimenti planetari si verificano con una settimana di anticipo rispetto all’inizio del mese. Nessun altro mese nel 2026 presenta cambiamenti simili, evidenziando un momento di transizione nel cielo astrale. Le posizioni di Giove e Chirone sono state registrate come avvenute in date precise, senza variazioni o interpretazioni soggettive.

Manca una settimana a giugno, e il mese che si avvicina non somiglia a nessun altro del 2026. Due pianeti tornano a casa: il 19 Chirone entra in Toro per la prima volta dal 1977 e apre un ciclo di otto anni sul corpo, sul valore di sé, sulla sicurezza materiale; il 30 Giove lascia il Cancro per il Leone, dove resterà fino al luglio 2027 — diciotto mesi di stagione creativa. Tra le due soglie il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA

Temi più discussi: Oroscopo GIUGNO 2026 a cura di Anna Rita Filosa L'Elvira; Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni; Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni; Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026: tra Chirone in Toro e Giove in Leone.

In che modo il prossimo transito di Giove in Cancro il 2 giugno influenzerà me? reddit

Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anniOroscopo di giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone, solstizio e Luna Piena. Analisi aggiornata segno per segno su lavoro, denaro e affetti. msn.com

Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone e il solstizio d'estateGiugno 2026 si apre con il Sole ancora in Gemelli, dopo l'ingresso del 21 maggio, e con Mercurio che il primo del mese passa in Cancro: la comunicazione si fa più calda, attenta agli affetti. Il 9 ... gazzettadelsud.it