OrizzonteScuola7 la newsletter settimanale di OrizzonteScuola Iscriviti gratuitamente

Notizia in breve

Una nuova newsletter chiamata “OrizzonteScuola7” è stata lanciata, rivolta ai lettori abituali della testata. La pubblicazione avverrà ogni venerdì e sarà inviata gratuitamente via email. La newsletter conterrà le notizie più rilevanti della settimana. È possibile iscriversi senza costi aggiuntivi. La prima edizione è stata annunciata e sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì.