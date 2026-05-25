Non riesco ad accettare il mio corpo post gravidanza | cosa posso fare?

Una donna ha condiviso di non riuscire ad accettare il suo corpo dopo la gravidanza, lamentando un aumento di peso e perdita di tonicità. Ha espresso il desiderio di trovare soluzioni per affrontare questa insoddisfazione. La sua richiesta si focalizza su possibili strategie o interventi per migliorare il suo aspetto fisico e sentirsi meglio con sé stessa. La questione riguarda il rapporto tra cambiamenti corporei post parto e l’autostima, senza menzionare trattamenti specifici o approfondimenti medici.

Salve, so che di fronte ai problemi del mondo quello che mi passa nella testa può sembrare molto frivolo, ma dopo la nascita della mia bambina non riesco ad accettare più il mio corpo che è diventato sicuramente più appesantito e meno tonico di prima. Non ho mai avuto problemi di questo tipo, forse perché ho avuto sempre un corpo “normale” rispetto ai canoni estetici della società, però ora sentirmi così a disagio nei vestiti che indosso mi fa immaginare che tutti mi guardino e mi giudichino. Vorrei davvero non sentirmi così, anche perché mi rendo conto che un corpo che partorisce è un corpo “potente”. Come posso ritrovare un buon rapporto con me stessa? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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