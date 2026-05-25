Morti così! Maldive cosa è successo agli italiani | arrivano le autopsie

Cinque sub italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La procura ha disposto le autopsie sui corpi recuperati nelle grotte di Hekunu Kandu. Le operazioni di recupero sono state completate e ora si attendono i risultati delle analisi. La polizia locale sta indagando sulle cause delle morti, senza ancora fornire dettagli ufficiali.

La morte dei cinque sub italiani nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, entra in una fase decisiva: la procura ha disposto le autopsie sui corpi recuperati nell’area delle grotte di Hekunu Kandu. L’obiettivo è ricostruire in modo puntuale le cause del decesso e chiarire cosa sia avvenuto durante l’immersione conclusa in tragedia. Le prime valutazioni medico-legali orientano l’attenzione sull’ anossia, cioè la totale assenza di ossigeno. Resta tuttavia da accertare se la carenza di aria sia conseguenza di annegamento o dell’esaurimento delle scorte nelle bombole, ipotesi compatibile con un’immersione in ambiente chiuso e complesso come un sistema di grotte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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