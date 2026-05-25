Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO

Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti relativi agli organici e ai posti disponibili per i trasferimenti del personale docente per il 2026. Questi documenti indicano le assegnazioni di cattedre e i posti vacanti nelle varie regioni, aggiornati al momento. La pubblicazione permette ai docenti di consultare le disponibilità di sede e di pianificare eventuali domande di trasferimento o mobilità. La procedura si svolge secondo le scadenze previste dal calendario ufficiale.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. prospetto organico: posti comuni n. 7.298 posti, posti di sostegno n. 1.198, il contingente dei posti di potenziamento è pari a 761 posti comuni e 50 posti di sostegno. Sassari organico secondaria primo grado – organico secondaria secondo grado – organico scuola primaria – organico scuola infanzia – Livorno posti disponibili prima della mobilità e accantonamenti – organico II grado – organico I grado – primaria – infanzia – Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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