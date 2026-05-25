Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile
Le previsioni meteo per il 26 e il 27 maggio sono state pubblicate dalla protezione civile regionale e aggiornate al 25 maggio.
Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 26 e mercoledì 27 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone di matrice africana staziona. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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