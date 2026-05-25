Maturità 2026 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti Chi può presentare domanda

Per l’esame di maturità del 2026, sono stati introdotti i modelli MAD per sostituire i Presidenti e i Commissari assenti. Se un docente commissario esterno non può partecipare, sarà possibile presentare domanda per essere scelti come sostituti. Le scuole dovranno compilare i modelli appositi per richiedere la sostituzione, garantendo così il regolare svolgimento delle prove.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gli Uffici Scolastici pubblicano i modelli MAD per la Maturità 2026 per garantire la copertura dei posti vacanti nelle commissioni d'esame. #Personale x.com

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