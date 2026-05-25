Lettere e pacchi non recapitati a Spoltore il sindaco Trulli richiede intervento a Poste Italiane

Il sindaco di Spoltore ha chiesto a Poste Italiane di intervenire a causa di numerose segnalazioni di lettere e pacchi non consegnati ai residenti negli ultimi mesi.

In seguito alle numerose segnalazioni e lamentele giunte dai residenti negli ultimi mesi, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha formalizzato una richiesta d'intervento a Poste Italiane.?Come informano dall'amministrazione comunale, la decisione è scaturita a seguito dei ripetuti disservizi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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