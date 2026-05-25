L’Eredità serale | quando iniziano le puntate in access prime time su Rai Uno?
L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, torna in onda in access prime time su Rai Uno. Le puntate della sera, solitamente trasmesse in fascia pre-serale, inizieranno a partire da questa settimana. La trasmissione si svolge dopo il telegiornale e prima del prime time, coinvolgendo un vasto pubblico di spettatori. La programmazione si mantiene stabile, con le nuove puntate che si inseriscono nella fascia oraria consolidata.
L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, è uno dei programmi più seguiti nella fascia pre-serale di Rai Uno. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che ci sarà anche un’edizione speciale estiva, che ci terrà compagnia in prime time sempre sul primo canale Rai. L’Eredità Special Edition: concorrenti pronti a sfidarsi nella prima serata di Rai 1. Con la consueta pausa estiva di Affari Tuoi, la fascia oraria più prestigiosa della serata subirà importanti cambiamenti. A occupare lo slot orario lasciato libero da Stefano De Martino sarà la versione estiva de L’Eredità. Il quiz show condotto da Marco Liorni non andrà in vacanza, ma traslocherà – dal 20 luglio – nella fascia che segue l’edizione serale del telegiornale di Rai Uno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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