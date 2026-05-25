le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine raccontano di una trattativa in corso tra Iran e Stati Uniti, con negoziati ancora in fase iniziale. Si parla anche delle elezioni amministrative che si sono svolte, con i risultati ancora da ufficializzare. Inoltre, ci sono stati scontri tra tifosi durante una partita, con alcune persone coinvolte e ferite riportate. La giornata si è conclusa con diversi eventi che hanno attirato l’attenzione dei media.

La trattativa fra Iran e Stati Uniti, le elezioni amministrative, gli scontri fra tifosi di Juventus e Torino, e il bombardamento russo su Kiev La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la trattativa fra Iran e Stati Uniti per arrivare alla fine della guerra in Medio Oriente, che dopo giorni di speranza per un’imminente conclusione positiva oggi sembra segnare un rinvio, con le parole del presidente degli Stati Uniti Trump che ha detto che non c’è fretta di raggiungere un accordo. La Stampa apre invece sul bombardamento russo che ha colpito ieri Kiev, il Fatto continua la sua campagna contro le decisioni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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