le notizie di scienza della settimana

Un uomo ha riferito di aver vissuto sogni così intensi da sentirsi stanco al risveglio. Nel frattempo, un nuovo acceleratore di particelle è stato inaugurato in un centro di ricerca. Sono state osservate nocche delle mani che si sono rotte senza motivo apparente, suscitando interrogativi sulla loro resistenza. Questi eventi sono tra le notizie più rilevanti della settimana nel campo scientifico.

Sogni così vividi da lasciare spossati, un nuovo acceleratore di particelle, le nocche degli antenati: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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5 notizie AI di questa settimana — 19 aprile

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