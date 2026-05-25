Le Iene ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Da tutto.tv 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile vedere la replica dell’ultima puntata di Le Iene, il programma di Mediaset, su Italia 1. La trasmissione, ideata da Davide Parenti, è in onda dal 22 settembre 1997 e continua a essere uno dei programmi principali della rete nel 2025. La replica può essere trovata sui canali digitali e online, secondo le modalità normalmente disponibili per i programmi di Italia 1.

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Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su  Italia 1  dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione  Veronica Gentili  e  Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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