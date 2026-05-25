L'Accademia ha assegnato un premio ai maestri, celebrando il lavoro e le relazioni personali. Tra i premiati c’è un maestro nato nel 1932, e un neonato di quattro mesi che sorride in braccio alla madre. La cerimonia ha coinvolto figure di diversa età, evidenziando il legame tra competenza e affetti. La premiazione ha sottolineato il valore del mestiere e delle relazioni familiari senza approfondire motivazioni o dettagli specifici.

Ci sono 94 anni tra Antonio Lettieri, nato a Napoli il 22 novembre 1932, e il piccolo Giorgio che sorride in braccio alla mamma, quattro mesi. Bisnonno e pronipote. Una vita che Antonio ha trascorso tra profumo di mozzarella e pomodoro, l’amore per il lavoro, la moglie e la famiglia. ’Pulcinella’ la pizzeria che ha aperto tanti anni fa, maschera della sua Napoli che ha portato a Ferrara. Un simbolo. Elegante nel suo vestito blu, cerca la moglie, in prima fila. "La mia bella signora". Si commuove un po’ mentre gli viene consegnata la targa di maestro d’impresa da Vincenzo Martorano, viceprefetto, e Roberto Carion, presidente onorario dell’Accadema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Accademia premia i maestri. Dal budino made in Fe all’officina: "Lavoro e affetti, la nostra vita"

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