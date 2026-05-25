A La Spezia, lunedì 1 giugno, parte un ciclo di sette incontri dedicati all’apprendimento di ChatGPT. L’iniziativa, promossa da un’associazione locale, mira a mostrare come utilizzare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. Le sessioni si svolgeranno nel corso di diverse settimane e sono aperte a cittadini e professionisti interessati a conoscere le funzioni di questa tecnologia.

Lunedì 1 giugno inizierà a La Spezia un percorso formativo su ChatGPT organizzato da Aidea, con l’obiettivo di insegnare l’uso pratico dell’intelligenza artificiale a cittadini e professionisti. La proposta nasce dalla volontà di Aidea La Spezia di rendere accessibili le tecnologie più avanzate del momento. Il corso si concentrerà sul modello di linguaggio ChatGPT, uno degli strumenti digitali più diffusi al mondo. Attraverso sette incontri programmati, i partecipanti impareranno a sfruttare le funzionalità della macchina sia per necessità lavorative che per compiti della vita quotidiana. Le lezioni saranno tenute da Gabriele Ciardi e offriranno esempi concreti e suggerimenti per ottenere risultati efficaci in svariati settori applicativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia: 7 incontri per imparare a usare ChatGPT nel quotidiano

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