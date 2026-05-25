La Siria e la Libia hanno partecipato per la prima volta a esercitazioni militari congiunte con la Turchia. Questa operazione segna un passo significativo nelle relazioni tra i paesi coinvolti. Le esercitazioni militari, tradizionalmente strumenti di allenamento e dimostrazione di forza, vengono spesso interpretate come segnali politici. La partecipazione di Siria e Libia rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni di isolamento e potrebbe influenzare gli equilibri regionali.

Le esercitazioni militari sono sempre state un importante termometro anche dal punto di vista politico. Per questo quanto avvenuto negli scorsi giorni sulla sponda asiatica dell’Egeo merita una certa attenzione. Nei pressi di Smirne si è infatti tenuta l’esercitazione Eefese-2026, una delle più grandi manovre con fuoco vivo organizzate dalle forze armate turche e condotta sotto il comando dell’Esercito dell’Egeo, articolandosi prima in una fase di comando assistita da sistemi digitali ad aprile e in una successiva fase operativa con esercitazioni terrestri, anfibie e navali. L’attività ha coinvolto oltre 10.000 militari stranieri provenienti da circa cinquanta Paesi, ma tra questi ci sono dei contingenti che meritano particolare attenzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La prima volta della (nuova) Siria e della Libia (unita) alle esercitazioni turche

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