La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Notizia in breve

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. La chiusura è dovuta a lavori di verifica, manutenzione e prove sul materiale rotabile e sulla linea. La comunicazione è stata resa nota dall'azienda di trasporto pubblico. Durante questo periodo, il servizio non sarà disponibile come previsto negli orari abituali. La chiusura anticipata riguarda specifici giorni, senza indicazioni di variazioni per altri periodi.