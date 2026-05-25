La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per quattro giorni consecutivi. La chiusura è dovuta a lavori di verifica, manutenzione e prove sul materiale rotabile e sulla linea. La comunicazione è stata resa nota dall'azienda di trasporto pubblico. Durante questo periodo, il servizio non sarà disponibile come previsto negli orari abituali. La chiusura anticipata riguarda specifici giorni, senza indicazioni di variazioni per altri periodi.

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Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 25 a giovedì 28 maggio 2026.Questi gli orari delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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