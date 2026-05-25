Isola Bisentina riapre al pubblico | visite guidate tra storia natura e panorami sul Lago di Bolsena

L’isola Bisentina ha riaperto al pubblico con visite guidate. I visitatori possono esplorare le sue strutture storiche, i paesaggi naturali e i panorami sul Lago di Bolsena. Le visite offrono un percorso tra edifici antichi e spazi verdi, con soste previste in diversi punti dell’isola. La riapertura permette di scoprire un luogo noto per la sua architettura e il suo paesaggio lacustre.

L’ Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena. Tra natura, storia e panorami sull’acqua, l’esperienza permette di entrare in contatto con un patrimonio suggestivo, fatto di giardini, antichi edifici religiosi e scorci che raccontano il legame profondo tra l’isola e il paesaggio lacustre. Nel cuore del Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina: un viaggio nel cuore del lago vulcanico più grande d’Europa. Un’escursione sul Lago di Bolsena non è davvero completa senza una navigazione verso le sue due isole, la Bisentina e la Martana, le “ perle vulcaniche” del territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Sul Lago di Bolsena c’è un’isola piena di misteri: cosa racconta la leggendaSul Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina intreccia storia, leggende, misteri religiosi e immaginario esoterico. funweek.it