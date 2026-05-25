Le scuole in Emilia Romagna riapriranno il 31 agosto, una data anticipata rispetto ad altre regioni. La decisione ha suscitato discussioni tra insegnanti e genitori, alcuni favorevoli alla ripresa anticipata, altri preoccupati per le modalità e i tempi di preparazione. La regione ha comunicato che le strutture saranno pronte e che saranno adottate misure di sicurezza. La data di riapertura rimane al centro di confronti pubblici e dibattiti.

A breve per gli studenti italiani suonerà l’ultima campanella, e se per bambini e ragazzi ciò significherà avere tre mesi pieni di vacanza, per i genitori la pausa estiva rappresenta spesso un crocevia fatto di incastri lavorativi e di grattacapi per capire a chi lasciare i figli, tra campi estivi, nonni e babysitter. Una soluzione arriva dall’ Emilia Romagna, già modello scolastico virtuoso con il suo Reggio Emilia Approach studiato anche recentemente dalla principessa Kate Middleton, che ha scelto di riaprire le scuole in anticipo quest’anno, il 31 agosto. Non si tratterà di una riapertura con lezioni e compiti in classe, ma basata su attività extrascolatiche pensate per i bambini dai 6 agli 11 anni; un progetto che, nei piani della Regione, vuole trasformarsi in modello stabile magari che possa ispirare anche altre realtà. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - In Emilia Romagna scuole riaperte il 31 agosto, ma l’iniziativa fa discutere

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Calendario scuole: in Emilia-Romagna riapertura il 31 agosto con attività extra

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