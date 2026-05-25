La vignetta di Osho è apparsa sulla prima pagina di Il Tempo di lunedì 25 maggio 2026. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i lettori e i commentatori, senza specificare ulteriori dettagli sulle risposte o sulle conseguenze.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 25 maggio 2026. Come ha reagito il campo largo di fronte alla sonora manganellata che gli agenti spagnoli hanno riservato a sei attivisti della Flotilla, rimpatriati a Bilbao dalla Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele? Con un silenzio di tomba: nessuna critica a Pedro Sanchez, idolo della sinistra italiana. Beviamoci Su con Maria Monsè: "Il vino e la cucina? Il cuore della convivialità italiana” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Rubio annuncia la svolta Nato (sabato 23 maggio)La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 23 maggio 2026. Svolta nella Nato: Più responsabilità all'Europa ... iltempo.it

Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: intesa con l'India grazie alla Melodi diplomazia (giovedì 21 maggio)La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 21 maggio 2026. Italia e India partner di primo livello: è Roma la ... iltempo.it