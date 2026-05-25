Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del costo dell’energia elettrica in Italia, ha registrato variazioni rispetto alle ore precedenti. L’andamento del mercato mostra fluttuazioni che riflettono le dinamiche di domanda e offerta nel settore energetico nazionale. I valori aggiornati vengono pubblicati periodicamente e rappresentano il riferimento principale per le tariffe di energia elettrica nel paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 25 Maggio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,116 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (24 Maggio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,029 €kWh alle ore 13 e un prezzo massimo di 0,179 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 11 alle 14), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 24. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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