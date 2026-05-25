Il musical della Don Ticozzi è un kolossal con 150 studenti
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Il musical dei ragazzi conquista tutti. Gli studenti della secondaria di primo grado "Don Ticozzi" di Lecco, circa 150, giovedì sera (con replica venerdì pomeriggio) hanno portato in scena al Cenacolo Francescano El sueñ de Isabel, uno spettacolo che ha coinvolto moltissime persone per la sua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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