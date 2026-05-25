Il Milan ha perso contro il Cagliari a San Siro, eliminandosi dalla qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta, avvenuta in una partita valida per il campionato, ha concluso un percorso stagionale con obiettivi non raggiunti. La partita ha suscitato reazioni di delusione tra i tifosi presenti allo stadio. La formazione milanese si trova ora fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione.

La clamorosa sconfitta interna subita ieri sera a San Siro contro il Cagliari ha sancito la definitiva esclusione del Milan dalla prossima Champions League, trasformando un’annata nata con ben altre ambizioni in un fallimento sportivo totale. Il verdetto del campo, che cancella l’obiettivo economico e di prestigio considerato vitale dalla proprietà fin dall’estate, ha aperto una crisi profonda all’interno dell’ambiente rossonero. La mancata qualificazione all’Europa che conta lascia un bilancio pesantemente negativo che scontenta la dirigenza, l’organico e l’intera tifoseria, costringendo il club a fare i conti con le macerie di una stagione condotta costantemente al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan sprofonda contro il Cagliari e dice addio alla Champions League: esplode la rabbia di San Siro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GOL DI CAGLIARI MILAN 0-1: LEAO DECIDE LA PRIMA SFIDA DEL NUOVO ANNO!

Notizie e thread social correlati

Milan-Cagliari 1-2 (90?): fallimento totale. Fuori dalla Champions League. Fischi assordanti di San SiroAl termine della partita tra Milan e Cagliari, terminata con un punteggio di 1-2, il club milanese ha perso la possibilità di qualificarsi in...

Leggi anche: Il Milan si gioca il futuro a San Siro: contro il Cagliari una sfida decisiva per la Champions e un tesoro da cento milioni

Temi più discussi: Serie A, Champions stravolta: esultano Roma e Como. Milan e Juventus in Europa League. Si salva il Lecce, Cremonese in Serie B; Napoli in Champions, Conte brinda mentre la Juve crolla: Roma e Milan accelerano, il Como continua a sognare; Il Milan sprofonda contro il Cagliari e perde la Champions: San Siro in rivolta, Allegri alle corde; Serie A, clamorosa ultima giornata: Roma e Como volano in Champions, sprofonda il Milan con la Juventus.

Corsa Champions in tempo reale: il Milan perde con il Cagliari e non si qualifica, festa della Roma e del Como. Anche la Juve è fuoriA Torino un uomo è stato trasportato dai sanitati in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo ... corriere.it

Serie A, Champions stravolta: esultano Roma e Como. Milan e Juventus in Europa League. Si salva il Lecce, Cremonese in Serie BMilan-Cagliari 1-2, Cremonese-Como 1-4, Verona-Roma 0-2, Lecce-Genoa 1-0, Torino-Juventus 2-2 La notte decisiva della Serie A regala un finale inatteso e ribalta tutte le gerarchie. A festeggiare l’ac ... rtl.it