Il collegamento tra Perugia e Roma è ormai diventato un’emergenza strutturale

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il collegamento tra Perugia e Roma è stato descritto come un’emergenza strutturale. La situazione è peggiorata nel tempo, causando disagi a cittadini, lavoratori e studenti. Le condizioni del percorso sono state evidenziate come problematiche, influendo anche su imprese e attività turistiche. La questione viene definita ormai critica e necessita di interventi immediati.

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Il collegamento tra Perugia e Roma “è ormai diventato un’emergenza strutturale che penalizza cittadini, lavoratori, studenti, imprese e turismo”. A denunciarlo è Unicommercio che, con il presidente Marcello Lala, chiede “un cambio di passo immediato” e la convocazione urgente di un tavolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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