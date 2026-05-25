Il battesimo della bambina, nata a gennaio, si è svolto il 23 maggio 2026. La cerimonia si è tenuta in una chiesa con decorazioni rosa. Durante l’evento, sono stati condivisi sui social foto che ritraggono la famiglia e gli amici intorno alla piccola. La cantante ha mostrato un sorriso sereno, mentre i presenti hanno partecipato alla celebrazione con abiti eleganti e un’atmosfera di festa.

Tanto bianco e rosa per la festa della piccola, nata a gennaio dall'amore tra la cantante e il compagno Giacomo Buttaroni. La serenità di Anna Tatangelo si legge tutta nel sorriso. La cantante ha celebrato il 23 maggio 2026 il battesimo della sua secondogenita, la piccola Beatrice, nata lo scorso gennaio, condividendo sui social alcuni momenti della giornata trascorsa insieme ai familiari e alle persone più vicine. Al suo fianco anche Giacomo Buttaroni, compagno della cantante e padre della bambina. Per l’occasione, la coppia si è affidata a un’organizzatrice di eventi che ha curato ogni dettaglio della festa. L’allestimento, dominato dalle tonalità del bianco e del rosa, ha trasformato la location in un ambiente elegante e delicato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il battesimo di Beatrice Buttaroni, figlia di Anna Tatangelo, è un tripudio di rosa

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