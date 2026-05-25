i libri scelti da internazionale

Le sorelle è un tour de force transnazionale che comprime e dilata il tempo come una fisarmonica, o come un paio di polmoni. Gli scrittori modernisti scrivevano notoriamente romanzi che coprivano l’arco di ventiquattr’ore. Anche Khemiri l’aveva fatto con Chiamo i miei fratelli (Einaudi 2022), un breve libro sulla reazione di un uomo di Stoccolma a un attentato terroristico, che poi adattò per il teatro. In Le sorelle, il suo sesto romanzo e il primo scritto originariamente in inglese, divide la storia in sette sezioni che coprono intervalli di tempo sempre più brevi: dall’intero anno 2000, a partire da una festa di capodanno a Stoccolma piena di “quasi-creativi noiosi della classe media”, fino a un solo minuto del 2035, quando a New York muore qualcuno d’importante. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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