Un gruppo di persone ha dichiarato di aver superato una fase critica. La notizia è stata condivisa sui social senza commenti o polemiche, lasciando intendere che l’evento sia stato significativo per i coinvolti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi né informazioni sulle modalità o le conseguenze di quanto accaduto. La comunicazione si limita a un messaggio di gratitudine, senza altre specifiche o approfondimenti.

2026-05-24 21:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mikel Arteta ha rivelato di aver dubitato di se stesso durante i momenti più difficili della corsa al titolo dell’Arsenal, ammettendo che ci sono stati momenti in cui si è chiesto se qualcun altro potesse aver bisogno di entrare e finire il lavoro – prima di liquidare quei pensieri con le due parole più gioiose della sua carriera manageriale. “C’erano dei dubbi. Ho capito che potevo portarli così lontano, ma forse qualcun altro doveva venire e fare il lavoro finale. Ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Provo molta gioia e un po’ di fiducia”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”

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Il dramma della #TerraDeiFuochi è troppo grande perché non ci sia sinergia tra Chiesa e istituzioni, e devo dire che purtroppo la risposta delle istituzioni all'inizio è stata molto debole, poi grazie a Dio man mano abbiamo operato questo dialogo, dice mon x.com

Grazie a Dio che non ci sono mostri e mutanti in questo gioco reddit