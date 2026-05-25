Gita al faro – visita al faro di Bari

Domenica 31 maggio alle 18.00 si svolge una visita guidata al Faro di Bari, costruito nel 1869. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Mar di Levante e permette di scoprire lo storico faro, che rappresenta un punto di riferimento luminoso per la città.

Domenica 31 maggio ore 18.00Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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