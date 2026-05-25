Gal Cilento | continuano gli appuntamenti nei territori a vocazione agricola
Il GAL Cilento ha annunciato l’avvio di una nuova serie di incontri informativi nei territori con vocazione agricola, dopo il successo dell’evento tenutosi recentemente ad Albanella. Questa iniziativa mira a coinvolgere le comunità locali e a promuovere progetti nel settore agricolo. Le date e le modalità degli incontri saranno comunicate prossimamente.
Dopo il positivo riscontro dell'incontro svoltosi ad Albanella pochi giorni fa, il GAL Cilento accelera il passo e dà il via a una nuova tornata di Info Day sul territorio. Questo mini-ciclo di tre appuntamenti è stato programmaticamente pianificato nei comuni ad alta vocazione agricola del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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