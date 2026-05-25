Gal Cilento | continuano gli appuntamenti nei territori a vocazione agricola

Notizia in breve

Il GAL Cilento ha annunciato l’avvio di una nuova serie di incontri informativi nei territori con vocazione agricola, dopo il successo dell’evento tenutosi recentemente ad Albanella. Questa iniziativa mira a coinvolgere le comunità locali e a promuovere progetti nel settore agricolo. Le date e le modalità degli incontri saranno comunicate prossimamente.