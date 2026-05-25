Fumo alla centrale elettrica | più corpi dei vigili del fuoco in azione

Domenica 24 maggio si è verificato un incendio presso la centrale idroelettrica di Rio Pusteria, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Durante l’intervento, è stato rilevato fumo proveniente dall’edificio, con un aumento del numero di operatori coinvolti per domare le fiamme. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o feriti.

Momenti di preoccupazione domenica 24 maggio presso la centrale idroelettrica Edyna di Rio Pusteria dove, nel primo pomeriggio, è divampato un incendio.L’allarme alla centrale unica di emergenza 112 è scattato attorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rio Pusteria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Fumo e fiamme in un’abitazione privata: vigili del fuoco in azione (c’è il video)Un incendio si è sviluppato in un’abitazione privata, coinvolgendo la parte superiore dell’edificio e propagandosi al tetto.

Temi più discussi: Siliqua, vasto incendio al confine con Musei: cortina di fumo sulla 130; Rio di Pusteria, incendio ai cavi vicino alla centrale: evitata la propagazione delle fiamme; Pakistan: attacco kamikaze. Esplode un treno che trasportava militari. Oltre venti i morti, una sessantina i feriti.

Siliqua, vasto incendio al confine con Musei: cortina di fumo sulla 130In fiamme numerose rotoballe di foraggio nella zona della centrale elettrica di Sebatzu ... msn.com

L’incubo centrale elettrica: In due anni quattro roghi. I contatori si surriscaldanoIn due anni quattro interventi dei vigili del fuoco sempre per il fumo originato dal surriscaldamento dei contatori all’interno delle centrali elettriche delle torri A e B del Grattacielo. A ... ilrestodelcarlino.it