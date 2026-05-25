Fumo alla centrale elettrica | più corpi dei vigili del fuoco in azione

Da trentotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 24 maggio si è verificato un incendio presso la centrale idroelettrica di Rio Pusteria, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Durante l’intervento, è stato rilevato fumo proveniente dall’edificio, con un aumento del numero di operatori coinvolti per domare le fiamme. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o feriti.

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Momenti di preoccupazione domenica 24 maggio presso la centrale idroelettrica Edyna di Rio Pusteria dove, nel primo pomeriggio, è divampato un incendio.L’allarme alla centrale unica di emergenza 112 è scattato attorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rio Pusteria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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