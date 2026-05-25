Friuli Doc Spring a Grado l' anteprima primaverile della grande festa
A Grado si tiene la seconda edizione di Friuli Doc Spring, l'anteprima primaverile della principale festa enogastronomica della regione. L'evento si svolge sul litorale lagunare e anticipa la trentaduesima edizione, che si terrà a Udine. La manifestazione presenta prodotti locali e iniziative culinarie, offrendo un'anteprima della grande festa prevista più avanti nell'anno.
Friuli Doc Spring sbarca sul litorale di Grado. È la località lagunare infatti a ospitare, per la sua seconda edizione, la versione primaverile della festa dedicata all’enogastronomia più importante in regione, in un anticipo di quel che sarà la trentaduesima edizione, in programma a Udine tra il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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