Firmacopie e Showcase | arriva Angie al Centro Commerciale Porto degli Ulivi

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno alle 17, il Centro Commerciale Porto degli Ulivi ospiterà Angie per un evento con firma copie e incontro con i fan. La cantante si esibirà in uno showcase e sarà disponibile per un meet&greet esclusivo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.

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Domenica 14 giugno alle ore 17 arriverà Angie al Centro commerciale Porto degli Ulivi con showcase e meet&greet esclusivo. Si potrà ritirare il pass gratuito il  30-31 maggio e 6 giugno dalle 16 alle 20, il  7 giugno e il 14 giugno dalle 15 in poi. Vendita album presso il pop-up store vicino al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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