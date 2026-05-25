Firmacopie e Showcase | arriva Angie al Centro Commerciale Porto degli Ulivi
Domenica 14 giugno alle 17, il Centro Commerciale Porto degli Ulivi ospiterà Angie per un evento con firma copie e incontro con i fan. La cantante si esibirà in uno showcase e sarà disponibile per un meet&greet esclusivo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.
Domenica 14 giugno alle ore 17 arriverà Angie al Centro commerciale Porto degli Ulivi con showcase e meet&greet esclusivo. Si potrà ritirare il pass gratuito il 30-31 maggio e 6 giugno dalle 16 alle 20, il 7 giugno e il 14 giugno dalle 15 in poi. Vendita album presso il pop-up store vicino al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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