La Fiat Panda si divide in due versioni: il modello classico e una nuova versione con meccanica derivata da Stellantis. La gamma si confronta in termini di costi e allestimenti, offrendo opzioni diverse per i clienti. La versione tradizionale mantiene il design storico, mentre quella con meccanica Stellantis propone aggiornamenti tecnici. Non sono stati annunciati dettagli sui prezzi o specifiche tecniche in questa fase.

Sin dalla sua nascita nel 1980, la Fiat Panda ha sempre avuto un ruolo di assoluta protagonista nel mercato italiano. Al punto che oggi, a 46 anni di distanza dalla sua introduzione, una sola Panda in casa Fiat non bastava nemmeno più. Il Lingotto produce infatti due modelli completamente diversi che "vestono" pressoché lo stesso nome, la Pandina e la Grande Panda. Da un lato, quindi, la terza generazione del modello originale, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco sin dal 2012 e quindi figlia dell'era in cui Fiat era il marchio principale del Gruppo Fca. Dall'altro, la novità più recente della casa torinese,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat Pandina oppure Fiat Grande Panda? Costi e allestimenti a confronto

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