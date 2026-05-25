Exhibition liquida foto festival

Notizia in breve

Durante la quinta edizione del Liquida Photofestival, dedicato alla fotografia emergente, è stata annunciata la vincitrice. La mostra, curata da Laura Tota e organizzata da PRS Srl Impresa Sociale, ha coinvolto vari artisti e studi. Lo studiolo Gallery ha selezionato Michelle Blancke come artista premiata. La manifestazione si è svolta con esposizioni e eventi dedicati alla fotografia contemporanea.