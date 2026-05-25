Exhibition liquida foto festival
Durante la quinta edizione del Liquida Photofestival, dedicato alla fotografia emergente, è stata annunciata la vincitrice. La mostra, curata da Laura Tota e organizzata da PRS Srl Impresa Sociale, ha coinvolto vari artisti e studi. Lo studiolo Gallery ha selezionato Michelle Blancke come artista premiata. La manifestazione si è svolta con esposizioni e eventi dedicati alla fotografia contemporanea.
"In occasione della V edizione di Liquida Photofestival, l'appuntamento dedicato alla fotografia contemporanea emergente, ideato e curato da Laura Tota e prodotto da PRS Srl Impresa Sociale, Lo studiolo Gallery partner del progetto ha selezionato l’autrice Michelle Blancke come vincitrice del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Diretta con Laura Tota
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Firenze, al museo Bardini la performance immersiva ExhibitionA Firenze, presso il museo Bardini, si è tenuta una performance immersiva intitolata Exhibition.