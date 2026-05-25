Estate 2026 turismo in crescita | ma pesano crisi e caro prezzi

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra giugno e agosto, milioni di italiani si preparano a trascorrere le vacanze nelle località balneari del paese. Nonostante il aumento del turismo estivo, la crisi economica e il caro prezzi influenzano le scelte di viaggio. Le prenotazioni sono in aumento rispetto allo scorso anno, ma molti preferiscono destinazioni più economiche o meno affollate. Le strutture ricettive segnalano una buona affluenza, anche se i costi elevati limitano alcune prenotazioni.

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Turismo estivo in crescita in Italia, con milioni di italiani pronti a partire tra giugno e agosto per le località balneari. Ma sulle vacanze pesa il caro prezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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