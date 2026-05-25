Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina
Sabato 30 maggio si svolgerà una nuova tappa di “Esplorazioni Tartiniane”, con una visita alla città seguita da un concerto finale nella chiesa di Santa Caterina. La rassegna è organizzata dagli Amici della Musica di Padova e dalle Guide dell’Associazione Tartini2020. L’evento prevede un percorso esplorativo e un concerto conclusivo, entrambi aperti al pubblico.
Sabato 30 maggio nuova Esplorazione Tartiniana, rassegna a cura degli Amici della Musica di Padova e delle Guide dell’Associazione Tartini2020. Questa passeggiata culturale (partenza h.15,45, Chiesa di S. Maria dei Servi, via Roma) avrà come fulcro la Chiesa di S. Maria dei Servi, chiesa ricca di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Non perdetevi il secondo appuntamento con il ciclo di concerti Esplorazioni Tartiniane, domani, 9 Maggio, nella chiesa di Santa Caterina! facebook
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