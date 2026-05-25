Esplorazioni Tartiniane | visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Notizia in breve

Sabato 30 maggio si svolgerà una nuova tappa di “Esplorazioni Tartiniane”, con una visita alla città seguita da un concerto finale nella chiesa di Santa Caterina. La rassegna è organizzata dagli Amici della Musica di Padova e dalle Guide dell’Associazione Tartini2020. L’evento prevede un percorso esplorativo e un concerto conclusivo, entrambi aperti al pubblico.