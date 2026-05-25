Elezioni comunali a San Giovanni a Piro | i risultati

Il sindaco uscente è stato riconfermato a San Giovanni a Piro, con il 86,27% delle preferenze in quattro sezioni su cinque. La maggioranza dei voti è andata a lui, mentre le altre sezioni sono ancora in fase di scrutinio. Nessuna altra lista ha ottenuto risultati significativi finora. La consultazione si concluderà con l’esito ufficiale delle sezioni rimanenti.

E' stato riconfermato il sindaco uscente, Ferdinando Palazzo, a San Giovanni a Piro. Quattro su 5 le sezioni già scrutinate: preferenze per Palazzo pari all'86,27%. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Elezioni amministrative a Celle di Bulgheria, Laurito e San Giovanni a Piro: ecco liste e candidati

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