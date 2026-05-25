Elezioni comunali a San Giovanni a Piro | i risultati

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco uscente è stato riconfermato a San Giovanni a Piro, con il 86,27% delle preferenze in quattro sezioni su cinque. La maggioranza dei voti è andata a lui, mentre le altre sezioni sono ancora in fase di scrutinio. Nessuna altra lista ha ottenuto risultati significativi finora. La consultazione si concluderà con l’esito ufficiale delle sezioni rimanenti.

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E' stato riconfermato il sindaco uscente, Ferdinando Palazzo, a San Giovanni a Piro. Quattro su 5 le sezioni già scrutinate: preferenze per Palazzo pari all'86,27%. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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