Elezioni comunali 2026 | è Riccardo Geronimi il nuovo sindaco di San Giacomo Filippo

Notizia in breve

Riccardo Geronimi è stato eletto sindaco di San Giacomo Filippo con il 68% dei voti, raccogliendo 153 preferenze. Ha vinto la competizione elettorale in sostituzione di Severino De Stefani. Geronimi si è presentato con la lista civica San Giacomo Viva. La tornata elettorale si è appena conclusa, confermando la sua vittoria rispetto agli altri candidati.