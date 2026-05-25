Elezioni comunali 2026 | è Riccardo Geronimi il nuovo sindaco di San Giacomo Filippo
Riccardo Geronimi è stato eletto sindaco di San Giacomo Filippo con il 68% dei voti, raccogliendo 153 preferenze. Ha vinto la competizione elettorale in sostituzione di Severino De Stefani. Geronimi si è presentato con la lista civica San Giacomo Viva. La tornata elettorale si è appena conclusa, confermando la sua vittoria rispetto agli altri candidati.
E' Riccardo Geronimi il successore di Severino De Stefani nel ruolo di sindaco di San Giacomo Filippo: questo l'esito della tornata elettorale appena conclusa che ha visto proprio Geronimi, presentatosi alla guida della lista civica San Giacomo Viva, ottenere 153 voti (dunque il 68% delle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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