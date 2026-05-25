Una cantante ha annunciato di essere diventata madre per la prima volta. La gravidanza era rimasta nascosta fino a pochi giorni fa, quando ha condiviso la notizia della nascita della figlia. La nascita è avvenuta recentemente, e la cantante ha mostrato la prima foto della piccola. La notizia ha sorpreso i fan, che non avevano avuto indicazioni sulla gravidanza prima dell’annuncio.

Nicola Roberts, cantante nota per essere una delle voci delle Girls Aloud, ha comunicato di essere diventata madre per la prima volta. L’annuncio è arrivato sui social con la pubblicazione di alcune immagini private, a distanza di alcune settimane dal parto, dopo una gravidanza vissuta lontano dall’attenzione pubblica. La bambina è nata dalla relazione con il compagno Mitch Hahn. Secondo quanto riferito dalla stessa artista, la scelta di non rendere pubblico il percorso prima del parto è stata legata alla volontà di mantenere la massima riservatezza. Annuncio della nascita e prime foto: cosa ha comunicato Nicola Roberts. Nel messaggio di annuncio, Nicola Roberts ha descritto i primi giorni dopo la nascita con parole dirette, riportando: “La nostra bellissima bambina è arrivata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Eh sì, sono mamma”. Gravidanza nascosta e oggi la bellissima notizia, la cantante sorprende tutti: è nata la sua prima figlia (FOTO)

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