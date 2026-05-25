E la terapia di gruppo?

In Italia, la terapia di gruppo è ancora poco diffusa, anche se è riconosciuta come valida quanto quella individuale. Nonostante ciò, poche persone la scelgono come opzione terapeutica. La maggior parte preferisce interventi singoli, anche se studi evidenziano i benefici della terapia di gruppo. La sua presenza nel sistema sanitario è limitata e spesso non viene proposta come prima scelta. La richiesta di questa modalità rimane bassa rispetto ad altre forme di trattamento.

A chi non l’ha mai provata il termine “terapia di gruppo” evoca probabilmente scene di film e serie tv americane come BoJack Horseman o Fight Club. Nella rappresentazione più classica questi gruppi sono aperti a tutti, gratuiti e autogestiti: chi vuole parla di sé e gli altri ascoltano. È un’immagine però più vicina ai gruppi di autoaiuto molto diffusi negli Stati Uniti, come gli Alcolisti Anonimi, che alla psicoterapia di gruppo che viene fatta per esempio in Italia. Come la terapia individuale, quella di gruppo viene gestita da un professionista, che richiede un impegno sia in termini di presenza che economico. A differenza della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Terapia di gruppo

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