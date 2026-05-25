Da quasi due mesi, il corpo di un uomo è ancora nel fiume Trigno, dove è finito dopo il crollo di un ponte. La moglie ha lanciato un appello, dicendo di sentirsi dimenticata. I soccorritori non sono ancora riusciti a recuperare la salma. La famiglia aspetta notizie e interventi per risolvere la situazione. Le ricerche continuano senza esito.

«Mio marito, Mino Racanati, da quasi due mesi è ancora sepolto nella foce del fiume Trigno dopo il crollo del ponte. Due mesi di attesa, di dolore, di speranze distrutte e di silenzio. In tutto questo tempo non abbiamo visto nessun rappresentante dello Stato fermarsi davvero davanti alla nostra tragedia, guardarci negli occhi, ascoltare il nostro dolore. Abbiamo avuto la sensazione di essere stati dimenticati»: è il grido di dolore di Vanessa De Marco, la moglie di Domenico «Mino» Racanati ( nella foto, la coppia). L’uomo, 53enne pescatore di Bisceglie, è disperso da quando - il 2 aprile scorso - è stato travolto con la propria auto dal crollo del ponte sul fiume Trigno a Montenero di Bisaccia, in Molise. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Disperso nel fiume, l’appello della moglie: "Siamo stati dimenticati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domenico Racanati, chi è il disperso nel fiume Trigno. “Era al telefono con la moglie quando il ponte è crollato”Un uomo disperso nel fiume Trigno è stato coinvolto in un incidente avvenuto mentre si trovava alla guida della propria auto, che è stata travolta...

Maltempo, 53enne Domenico Racanati disperso dopo crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise, ipotesi auto nel fiumeUn uomo di 53 anni è disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, che collega le regioni Abruzzo e Molise.

Temi più discussi: Crollo ponte Trigno, la Guardia costiera cerca l'auto del disperso di Bisceglie Domenico Racanati con il metal detector; Crolla il ponte sul fiume Trigno, si cerca un’auto: non si escludono vittime; Con gli amici sull'argine del fiume, ragazzo cade nel Guà: muore annegato a 16 anni; Riprendono le ricerche di Domenico Racanati, il pescatore disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno.

Ponte crollato sul fiume Trigno, continuano le ricerche del disperso. La Procura di Larino, dopo l'appello dei famigliari, dispone attività con metal detector #ANSA x.com

Entrare nella valle reddit

Disperso con l'auto nel fiume Liri, nessuna traccia di Davide Perna: il veicolo introvabile nei fondali di sei metriSono proseguite anche nella giornata di ieri, senza soluzione di continuità, le ricerche di Davide Perna di 51 anni, originario di Monte San Giovanni Campano ma residente a Serrone, che nella tarda ... corriereadriatico.it

Frosinone, disperso con l'auto nel fiume Liri: sospese le ricerche, riprenderanno domaniMomenti di forte apprensione e dramma nella giornata di ieri tra la piana di Castelliri e le sponde del fiume Liri, dove si sono concentrate per ore le ricerche di un uomo nato a Monte San Giovanni ... ilmessaggero.it