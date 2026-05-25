Durante la fine della primavera, sono stati visti capi più semplici e sobri rispetto alle stagioni precedenti. Le gonne a balze sono state sostituite da modelli minimalisti, mentre le T-shirt a righe sono state abbinate a pantaloni sartoriali. La tendenza generale si orienta verso uno stile più morbido, rilassato e raffinato, con meno elementi decorativi e un approccio più sobrio alla moda.

D imenticate gli eccessi delle stagioni passate: questa fine primavera celebra una moda più morbida, rilassata e sofisticata. Le tendenze protagoniste spaziano dalla gonna a balze reinterpretata in chiave minimal alla camicia a maniche corte dal fascino utility chic. Ecco, allora, 5 tendenze chic per chiudere la stagione con stile. T-shirt a righe e pantaloni sartoriali L’accoppiata fashion su cui fare affidamento nella Primavera-Estate 2026 è caratterizzata da T-shirt a righe e pantaloni sartoriali. Da mantenere casual o elevare a seconda dell’occasione. Vestito lungo a balze Estate 2025. guarda le foto Gusto nocciola Né vaniglia né cioccolato: la sfumatura più chic dell’estate 2026 è un nocciola caldo e cremoso, da indossare in total look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle gonne a balze in chiave minimal alla T-shirt a righe con pantaloni sartoriali

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