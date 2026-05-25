Un esperto ha spiegato che il sistema immunitario svolge un ruolo chiave nel rallentare i processi di invecchiamento. Secondo il professore Alessio Lanna, questa funzione biologica aiuta a mantenere le persone più giovani nel tempo. La sua analisi si basa su studi che evidenziano come un sistema immunitario efficiente possa influenzare positivamente la longevità. Non sono stati forniti dettagli su eventuali metodi specifici per potenziarlo.

Fino a poco tempo fa la scienza considerava l'invecchiamento un processo a senso unico: le cellule si dividono, si consumano, muoiono. Alessio Lanna, professore onorario all'University College di Londra e fondatore della startup Sentcell, ha dimostrato che non è proprio così. Le cellule del sistema immunitario, ha scoperto, sono capaci di trasferirsi pezzi di DNA l'una con l'altra per rallentare il proprio invecchiamento. In pratica: il corpo ha un meccanismo interno per tenersi giovane che non conoscevamo. Lanna è stato tra i relatori del Milan Longevity Summit, in programma dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo di Milano, l'evento internazionale che quest'anno ha esplorato la longevità secondo una visione più ampia, quella della One Health, che mette insieme salute umana, ambiente ed economia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come rallentare l'invecchiamento? L'esperto: "È il sistema immunitario che ci tiene giovani"

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