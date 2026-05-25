Scrivere su un diario aiuta a conoscere se stessi e può avere effetti terapeutici. La pratica consiste nel dedicare del tempo a mettere nero su bianco i propri pensieri e sentimenti. Questa attività si svolge con carta, penna e un quaderno, ed è considerata un modo semplice per prendersi cura della propria salute mentale. In un periodo di giornate frenetiche, dedicare alcuni minuti alla scrittura rappresenta un modo per fermarsi e riflettere.

Di conseguenza, carta e penna per alcuni, ma per fortuna non per tutti, hanno perduto anche il loro fascino. Quanta mistica e quanta epica che hanno sempre contornato lo scrivere a mano, per molti è stata sostituita senza colpo ferire, anzi con gioia, da quella dello scrivere elettronico. Eppure. Pensate alle firme degli analfabeti, così frequenti nel passato, quando la scuola era un lusso inaccessibile nell’infanzia di tanti che diventavano quegli adulti ai quali veniva riconosciuta la firma in forma di croce, di x, cioè di segno, utile a dire «Tizio ha letto e sottoscritto questa cosa», ma nel solo modo in cui riusciva a sottoscrivere, non sapendo scrivere la sua firma per esteso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Carta, penna e un diario. La pratica che aiuta a conoscersi e «curarsi»

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Scrivere un diario ogni giorno: labitudine che mi ha cambiato la vita

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